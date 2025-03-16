Военные РФ нанесли поражение ВСУ в районе 4 населенных пунктов Курской области

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Подразделения группировки "Север" нанесли удары по пяти бригадам и одному полку вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе четырех населенных пунктов Курской области, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня", - говорится в сообщении.

По словам военных, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах пяти населенных пунктов Курской области, а также в районах 11 населенных пунктов Сумской области.