Из курского приграничья в воскресенье эвакуировали 70 человек

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Эвакуация мирных жителей из освобожденных от ВСУ населенных пунктов продолжается в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в воскресенье.

"Всего с 12 марта из освобожденных населенных пунктов вывезен 371 человек, среди них - 14 детей. Только за сегодняшний день эвакуировано 70 человек", - написал он в своем телеграм-канале.

Из 371 человека 220 жителей приграничья находятся в пунктах временного размещения на территории региона, где им оказывается вся необходимая помощь и поддержка. Остальных людей забрали родные и близкие, отметил Хинштейн.

По его словам, всех эвакуированных осматривают медики, психологи, людям выдают гуманитарные наборы, еду, оказывается юридическая консультация.