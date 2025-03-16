Число эвакуированных россиян из Суджи достигло уже 395 человек

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС эвакуировали из Суджанского района Курской области почти 400 россиян, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"По состоянию на 18:00 16 марта из приграничного района сотрудниками МЧС России, Министерства обороны РФ и другими ведомствами вывезены 395 человек", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем телеграм-канале, что продолжается эвакуация мирных жителей из освобожденных от ВСУ населенных пунктов.