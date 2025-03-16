Ракета-носитель "Ангара-1.2" со спутниками стартовала с космодрома Плесецк

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы (ВКС) РФ провели запуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" со спутниками в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк, сообщили в ведомстве.

"В воскресенье, 16 марта, в 13 часов 50 минут (мск) с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.