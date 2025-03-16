Ракета "Ангара-1.2" вывела на орбиту военные спутники

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Стартовавшая в воскресенье с космодрома Плесецк ракета легкого класса "Ангара-1.2" вывела на орбиту военные спутники, сообщили в Минобороны РФ.

"В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС", - говорится в сообщении.

Ракета стартовала в 13:50 по Москве. Как сообщили в ведомстве, пуск был осуществлен с космическими аппаратами в интересах Минобороны.

Отмечается, что старт ракеты и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

Как сообщили в Минобороны РФ, "с космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме".