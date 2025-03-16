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Над курским Железногорском сбиты 27 дронов, летевших в сторону Орловской области

Неразорвавшаяся часть дрона обнаружена на территории завода "Вагонмаш"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о последствиях массовой атаки украинских беспилотников на регион.

"Над Железногорском сработала наша система ПВО - по данным Минобороны уничтожено 27 БПЛА. Массовая атака была направлена не на Железногорск: украинские беспилотники летели по направлению Орловской области", - написал Хинштейн в своем телеграм-анале в воскресенье.

В результате падения обломков произошло возгорание мягкой кровли автовокзала, а также частного гаража. Силами МЧС оба пожара уже ликвидированы, отметил он.

"На территории завода "Вагонмаш" обнаружена неразорвавшаяся часть беспилотника. Территория оцеплена, на место выдвинулись расчеты взрывотехников Росгвардии", - сообщил Хинштейн.

По его словам, пострадавших нет.

"На местах происшествия работают оперативные службы, в том числе кареты скорой помощи. Больница Железногорска переведена в повышенный режим готовности", - написал врио губернатора.

Курская область Александр Хинштейн
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