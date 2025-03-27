В Суджанском районе в результате удара дрона пострадал полицейский

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о ранении сотрудника полиции в результате атаке дрона на автомобиль.

"Вчера в результате атаки украинского дрона по автомобилю в Суджанском районе ранения получил 26-летний сотрудник суджанского отдела полиции. Серьезных травм у мужчины нет, сейчас он обследуется амбулаторно", - рассказал Хинштейн.

Он призвал местных жителей быть внимательными и соблюдать все меры безопасности.