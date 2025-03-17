Пожар на заброшенных складах в Ессентуках ликвидирован

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Спасатели потушили пожар на неработающих складах в центре Ессентуков, Ставропольский край, сообщает региональное ГУ МЧС России в воскресенье.

"Пожар в Ессентуках ликвидирован полностью", - говорится в сообщении.

В воскресенье в центре Ессентуков загорелись четыре неэксплуатируемых склада, за несколько часов огонь охватил 800 кв. м. Существовала угроза распространения пожара на соседние работающие склады, а также припаркованные автомашины.

В тушении были задействованы пожарные машины из Ессентуков, а также соседних населенных пунктов Кавказских Минеральных Вод.