Пожар на заброшенных складах в Ессентуках локализован

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Спасатели остановили распространение огня на неработающих складах в центре города Ессентуки (Ставропольский край), сообщает ГУ МЧС России по Ставропольскому краю в воскресенье.

Как отмечается в сообщении, пожар локализован на площади 800 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

В воскресенье в центре Ессентуков загорелись четыре неэксплуатируемых склада, площадь пожара за несколько часов возросла до 800 кв. м. Существовала угроза распространения на соседние работающие склады, а также припаркованные автомашины.

В тушении задействованы пожарные машины из Ессентуков, а также соседних населенных пунктов Кавказских Минеральных Вод.

Глава города Владимир Крутников отметил, что всего в городе в воскресенье возникли шесть ландшафтных пожаров.