Песков назвал внутренним делом США прекращение финансирования СМИ, признанных в РФ иноагентами

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Кремле назвали внутренним делом США прекращение финансирования ряда СМИ, отметив, что Россию этот вопрос особо не касается.

"Эти средства массовой информации собственно вряд ли можно отнести к категории популярных и востребованных в Российской Федерации, поэтому нас это особо не касается. Но это внутреннее решение администрации США", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать решение администрации США о прекращении финансирования, которое может повлечь прекращение работы "Радио Свобода" и "Голос Америки" (признаны в РФ иноагентами).

Он добавил: "Средства информации пропагандистские, сугубо пропагандистские, поэтому это внутреннее, суверенное дело Соединенных Штатов".