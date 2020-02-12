Минюст РФ внес "Радио Свобода" в реестр СМИ-иноагентов
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - "Радио Свобода" внесено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов после регистрации в РФ юридического лица.
В соответствующий реестр на сайте ведомства включено "Общество с ограниченной ответственностью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".
Как сообщил ранее "Интерфаксу" директор Русской службы "Радио свобода" Андрей Шарый, корпорация зарегистрировала в России региональную общественную организацию (РОО). Таким образом, считают в РС, деятельность корпорации и ее проектов соответствует требованиям закона.
На сегодняшний день в реестр СМИ-иноагентов включены 10 медиа: радиостанция "Голос Америки", корпорация "Радио Свобода/Свободная Европа" и восемь ее проектов - "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф", "Север.Реалии" и телеканал "Настоящее время".
Как накажут СМИ-иноагента
2 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании СМИ-иноагентов, который предусматривает, что СМИ-иноагенты в течение месяца со дня признания таковым обязаны учредить российское юрлицо. Издания, уже состоящие в реестре иноагентов, должны будут создать российское юридическое лицо до 1 февраля 2020 года.
За нарушения в первый раз будет грозить административный штраф для граждан в размере 10 тысяч, для должностных лиц - 50 тыс. рублей и для юридических лиц - до 500 тыс. рублей.
В случае повторного нарушения штрафные санкции будут налагаться на граждан в размере 50 тыс. рублей, на должностных лиц - 100 тыс. рублей, на юрлиц - 1 млн рублей.
Грубое нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента и учрежденного им российского юрлица, выполняющего функции иностранного агента, повлечет наложение штрафа на граждан в размере 100 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц - административного штрафа в размере 200 тыс. рублей; на юрлиц - 5 млн рублей.