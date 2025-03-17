Владимир Путин 18 марта примет участие в съезде РСПП

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин во вторник, 18 марта, примет участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает пресс-служба Кремля.

"Основные темы для обсуждения в этом году: ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства, а также инициативы предпринимательского сообщества, направленные на достижение национальных целей развития и реализацию национальных проектов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ожидается участие порядка 1300 делегатов и гостей съезда, среди которых крупнейшие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса со всей страны, главы министерств и ведомств, ключевые для российской экономики государственные политические деятели.

Путин по завершении съезда проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП.