Путин обсудит с членами бюро РСПП самые чувствительные вопросы в закрытом режиме

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник в закрытом режиме обсудит с членами бюро РСПП самые чувствительные вопросы, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Он с бюро РСПП пообщается традиционно. Это будет в закрытом режиме", - сказал Песков журналистам.

"Нужен закрытый режим, чтобы представители власти и бизнеса могли поднимать в откровенной атмосфере самые острые вопросы", - отметил он.



