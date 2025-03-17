Предложения СКР по электросамокатам хотят реализовать в виде поправок в законодательство

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Госдума постарается реализовать в виде поправок в законодательство предложения по обеспечению безопасности использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), подготовленные СК РФ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Надо отметить правильный формат взаимодействия, который демонстрирует Следственный комитет. Он занимается правоприменением, анализом ситуации в этой сфере. Мы обязательно постараемся реализовать предложения СК РФ в виде поправок в законодательство", - сказал Володин журналистам в понедельник.

По поручению председателя Госдумы предложения рассматривает профильный комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

"Нам важно, чтобы Следственный комитет и МВД в рамках своих полномочий предлагали решения, которые могут стать основой законодательных инициатив. Мы обязательно будем их рассматривать. Если такой диалог будет с другими ведомствами, это пойдет на пользу", - отметил Володин.

Ранее, 16 марта, он сообщил, что следственный комитет направил в Госдуму предложения о распространении понятия "водитель" на самокатчиков, что обяжет их соблюдать правила дорожного движения.

В числе предложений Следственного комитета, в частности, предоставление права на управление транспортными средствами подкатегории "М1" лицам, достигшим 16-летнего возраста, написал Володин в своем телеграм-канале.

Также, по его словам, СК предлагает уточнить термин "транспортное средство" с указанием на его предназначение в том числе для индивидуального передвижения по дорогам, распространить понятие "водитель" на лицо, использующее электросамокаты и иные СИМ, дополнить категории транспортных средств подкатегорией "М1", включающей СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт, включить в категории "М" (мопеды) и "А" (мотоциклы) СИМ с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт соответственно.

"Все это позволит отнести СИМ к механическим транспортным средствам, а лиц, использующих их, - к водителям. Что, в свою очередь, обяжет последних к полному соблюдению Правил дорожного движения", - подчеркнул Володин.

Он привел данные МВД России, согласно которым за 9 месяцев прошлого года зарегистрировано 3897 ДТП с СИМ, что на 47,2% больше к аналогичному периоду 2023 года. Погибли 44 человека, в том числе шесть несовершеннолетних. Ранения получили 4052 человека, из которых 1392 ребенка, сообщил Володин. 34,2% ДТП с СИМ зафиксировано на тротуарах и в пешеходных зонах, отметил спикер.