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С начала года в Москве произошло 23 аварии с участием средств индивидуальной мобильности

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - За три первых месяца года в Москве произошло 23 аварии с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), заявил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков.

"Пока без смертельных исходов", - заявил Быков в Мосгордуме.

При этом, по словам начальника управления, в прошлом году зафиксировано "почти полторы тысячи ДТП, в которых 14 человек погибли и чуть более 1,5 тыс. использующих СИМ получили травмы". "Перед этим за аналогичный период у нас было четыре погибших с участием СИМ", - отметил Быков.

По словам представителя Госавтоинспекции, средства индивидуальной мобильности востребованы в качестве транспорта и в прогнозных показателях к 2030 году их использование может увеличиться в три раза.

Как уточнил со своей стороны председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, "уровень аварийности с участием СИМ на дорогах России по-прежнему остается высоким".

"Причем с учетом данных за 9 месяцев 2024 года, наибольшее число ДТП происходит на тротуаре и в пешеходной зоне - 34,2%", - подчеркнул он.

Москва
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