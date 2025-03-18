Российские военные сообщили об ударах по ВСУ в Сумской области

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Нанесены удары по резервам ВСУ в Сумской области, они были вскрыты после действий украинской стороны у границ Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

"По вскрытым местам скопления личного состава и ВВТ резервов ВСУ в 8-10 километровой зоне в Сумской области нанесено 30 авиационных и ракетных ударов, а также 13 ударов армейской авиацией, удар РК "Искандер" и РСЗО "Торнадо-С", два удара тяжелыми огнеметными системами. Применено 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500", - заявило ведомство.

По данным министерства, "противнику нанесены значительные потери".

Ранее Минобороны сообщило о попытках ВСУ утром 18 марта прорваться в западную часть Белгородской области, попытки были отражены. По информации министерства, в течение дня вооруженные силы Украины предприняли пять попыток атак в направлении Белгородской области, последнюю - с 17:30 до 18:45.