Минобороны сообщило о попытке ВСУ утром прорваться в Белгородскую область

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Украинские военные 18 марта пытались прорвать российскую границу в западной части Белгородской области, целью их действий было создать негативный фон в преддверие переговоров президентов лидеров России и США и США, однако провокация была сорвана, заявили в Минобороны России.

"Для создания негативного фона вокруг запланированных на вечер 18 марта переговоров президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов по вопросам урегулирования конфликта на Украине и дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа, утром (в 5:50) киевский режим предпринял попытку вклинения подразделений ВСУ на территорию России в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье", - говорится в сообщении.

Все атаки ВСУ были отражены.

По информации министерства, в течение дня вооруженные силы Украины предприняли пять попыток атак в направлении Белгородской области, последнюю - с 17:30 до 18:45.

"Действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск "Север", огнем артиллерии и применением FPV-дронов все атаки отражены. Пересечения государственной границы Российской Федерации не допущено", - говорится в сообщении

Всего, по данным Минобороны, в атаках на белгородском направлении было задействовано до 200 украинских военнослужащих и 29 единиц военной техники, в том числе пять танков, 16 боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения и установка дистанционного разминирования УР-77, а также четыре автомобиля.

"Общие потери ВСУ составили до 60 человек, один танк, семь боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения и автомобиль", - заявили в российском военном ведомстве.

Оставшиеся украинские силы были рассеяны. "Противник от дальнейших атак отказался", - сказали в министерстве.