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Российский космонавт Горбунов вернулся на Землю с МКС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Американский пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX вернулся на Землю, сообщает "Роскосмос" на своем официальном сайте.

"Сегодня в 00:57 по московскому времени пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем Crew-9 приводнился возле побережья штата Флорида. После полёта на Международной космической станции на Землю возвратились космонавт госкорпорации "Роскосмос" Александр Горбунов, астронавты NASA Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс", - говорится в сообщении.

Горбунов провёл на орбите 171 сутки.

На станции продолжает полёт экипаж 72-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и Кирилла Пескова, астронавтов NASA Дональда Петтита, Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавта JAXA Такуя Ониси.

SpaceX NASA Crew Dragon
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