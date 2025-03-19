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Маск заявил, что астронавты задержались на МКС на 10 месяцев из-за решения Байдена

Маск заявил, что астронавты задержались на МКС на 10 месяцев из-за решения Байдена
Фото: Chesnot/Getty Images

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс, прибывшие в июне прошлого года на Международную космическую станцию (МКС), "задержались" на ней почти на десять месяцев из-за политического решения бывшего президента США Джо Байдена, заявил в интервью телеканалу Fox News глава компании SpaceX Илон Маск.

Астронавты NASA Уилмор и Уильямс, прибывшие в июне прошлого года на станцию в рамках тестового полета американского корабля Starliner корпорации Boeing, должны были пробыть на МКС всего восемь дней. В ходе подлета к МКС на корабле были зафиксированы проблемы с двигателями для маневрирования и утечка гелия в его сервисном модуле. В начале сентября прошлого года он в беспилотном режиме был отстыкован от МКС и в автоматическом режиме совершил с помощью парашютной системы посадку в штате Нью-Мексико.

"Мы предлагали вернуть астронавтов раньше. SpaceX могла бы их вернуть (на Землю) через пару месяцев. Мы сделали предложение администрации Байдена, которое было отклонено по политическим причинам", - сказал Маск.

Как сообщало NASA, в среду американский многоразовый корабль Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом "Роскосмоса" Александр Горбунов в составе экипажа приводнился в Мексиканском заливе. Накануне корабль покинул МКС. В рамках миссии Crew-9, которая продолжалась на орбите шесть месяцев, на Землю Горбунов вернулся с астронавтами NASA Ником Хейгом, Бутчем Уилмором и Суни Уильямс.

NASA МКС Илон Маск Джо Байден Бутч Уилмор Суни Уильямс
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