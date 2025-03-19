Российская штурмовая авиация наносит удары по подразделениям ВСУ в Курской области

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по подразделениям вооруженных сил Украины в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"В результате боевого применения уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ", - сказано в сообщении.

По информации ведомства, пуски ракет выполнялись парами штурмовиков с малых высот.

"После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета", - сказали в министерстве обороны.

Военное ведомство в среду распространило кадры боевой работы штурмовиков Су-25 в Курской области.