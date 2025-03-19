Минобороны РФ сообщило об ударах тяжелыми огнеметными системами по позициям ВСУ в районе Часова Яра

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российские военные задействовали тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" для ударов по позициям вооруженных сил Украины в районе Часова Яра в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) нанесли удар по позициям ВСУ полным пакетом 220-мм термобарических снарядов, выжигая заглубленные укрытия, укрепленные наблюдательные пункты и схроны с боеприпасами", - говорится в сообщении министерства обороны.

По информации ведомства, в результате ударов в районе Часова Яра был уничтожен опорный пункт украинской армии.

Как сообщили в Минобороны, этот опорный пункт обнаружили при помощи дрона разведывательные подразделения "Южной" группировки войск.

По официальным данным, на вооружении войск РХБЗ РФ стоят тяжелые огнемётные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепёк". Сообщалось, что Вооруженные силы России начали получать тяжелые огнемётные системы нового поколения - ТОС-2 "Тосочка".