Жители села Азово в Башкирии эвакуированы из-за паводка

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали жителей села Азово Архангельского района Башкирии из-за подтопления населенного пункта, сообщает региональное ГУ МЧС в среду.

"Спасателями эвакуированы 98 человек. В пунктах временного размещения находится 71 человек. Организовано горячее питание", - говорится в сообщении.

По информации районной администрации, всего в населенном пункте постоянно проживало 210 человек.

По данным ГУ МЧС, в результате подъема уровня реки Инзер произошло подтопление 42 придомовых территории, высота подтоплений составляет около 1 метра.

Для ликвидации последствий подтопления привлечена аэромобильная группировка, спасатели, силы и средства администрации района, а также другие экстренные службы в количестве 74 человека и 32 единицы техники.

На месте развернут оперативный штаб, в главном управление МЧС работает круглосуточный штаб.

В Архангельском районе Башкирии введен режим "чрезвычайная ситуация".