Поиск

57 беспилотников сбили за ночь над регионами РФ и акваторией Азовского моря

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сбили в ночь на среду 57 дронов ВСУ над Орловской, Тульской, Брянской, Курской областями, а также над акваторией Азовского моря, заявили в Минобороны РФ.

"35 БПЛА - над территорией Курской области, 13 БПЛА - над территорией Орловской области, семь БПЛА - над акваторией Азовского моря, один БПЛА - над территорией Тульской области и один БПЛА - над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил о том, что в результате атаки украинских беспилотников произошел пожар на нефтебазе, расположенной рядом со станицей Кавказской. Работа предприятия остановлена. Пострадавших нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Проблемная шахта "Инская" вновь заявила о готовящейся смене собственника

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию падением индекса IMOEX2 на 1,21%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию падением индекса IMOEX2 на 1,21%
Военная операция на Украине

Пожар произошел на нефтебазе в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА

Главком ВМФ сообщил об оснащении российских подлодок гиперзвуковыми ракетами "Циркон"

Минобороны сообщило о попытке ВСУ утром прорваться в Белгородскую область

Путин предложил экс-премьеру Запорожской области Гехт возглавить НАО

Путин предложил экс-премьеру Запорожской области Гехт возглавить НАО

США и Россия договорились начать переговоры по Украине на Ближнем Востоке

Россия и Украина обменяются пленными по схеме 175 на 175

Путин принял предложение Трампа о 30-дневном отказе от ударов по объектам энергетики

Что произошло за день: вторник, 18 марта

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6043 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне51 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });