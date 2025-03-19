57 беспилотников сбили за ночь над регионами РФ и акваторией Азовского моря

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сбили в ночь на среду 57 дронов ВСУ над Орловской, Тульской, Брянской, Курской областями, а также над акваторией Азовского моря, заявили в Минобороны РФ.

"35 БПЛА - над территорией Курской области, 13 БПЛА - над территорией Орловской области, семь БПЛА - над акваторией Азовского моря, один БПЛА - над территорией Тульской области и один БПЛА - над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил о том, что в результате атаки украинских беспилотников произошел пожар на нефтебазе, расположенной рядом со станицей Кавказской. Работа предприятия остановлена. Пострадавших нет.