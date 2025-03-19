Пожар произошел на нефтебазе в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В результате атаки украинских беспилотников в станице Кавказской в Краснодарском крае произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе из-за падения обломков дронов, сообщили в оперштабе региона.

"Площадь возгорания 20 кв. м. Поврежден трубопровод между резервуарами. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Пожару присвоен 4 ранг сложности, на месте работают 105 человек и 45 единиц техники, специальные и экстренные службы", - написали в телеграм-канале оперштаба.

Пострадавших нет, эвакуировано 30 человек дежурной смены. Работа предприятия остановлена.