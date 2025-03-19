Поправки о возможной стройке на территории памятников культуры прошли I чтение

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности прокладки коммуникаций и достройки утраченных элементов на территориях объектов культурного наследия (ОКН).

"Проект направлен на дальнейшее восстановление исторической среды памятников. Подразумевается уточнение некоторых параметров", - заверил первый зампред комитета по культуре Александр Шолохов, представляя документ.

Он объяснил, что сейчас в законе уже предусмотрена возможность воссоздания объектов культурного наследия, но только тех, которые уже стоят на охране. Предлагаемым законопроектом предложено дополнить закон положением о возможности воссоздания утраченных элементов и порядке проведения таких работ, конструктивно не связанных с памятником или ансамблем и не включенных в перечень выявленных объектов.

Еще один инструмент, предлагаемый в законопроекте: сейчас в зоне ОКН предусмотрены меры по регенерации среды вокруг памятников, но само понятие не прописано. В документе предложено это прописать.

"Предложенные меры будут способствовать восстановлению облика ансамблей и их вовлечению в хозоборот", - подчеркнул Шолохов.

Он также рассказал, что предлагается разрешить строительство линейных объектов и сетей, не нарушающих состояние памятника.

"В частности, изменения позволят при условии сохранения среды прокладывать в границах памятников коммуникации", - пояснил депутат.

Он заверил, что документ будет доработан ко второму чтению с учетом замечаний депутатов.

Ранее президент Владимир Путин поручил обеспечить разработку, утвердить и реализовать программу сохранения объектов культурного наследия народов России на период до 2045 года. В рамках этого поручения к 2030 году при участии "ДОМ.РФ" необходимо привести в удовлетворительное состояние не менее тысячи ОКН.