Поиск

Поправки о возможной стройке на территории памятников культуры прошли I чтение

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности прокладки коммуникаций и достройки утраченных элементов на территориях объектов культурного наследия (ОКН).

"Проект направлен на дальнейшее восстановление исторической среды памятников. Подразумевается уточнение некоторых параметров", - заверил первый зампред комитета по культуре Александр Шолохов, представляя документ.

Он объяснил, что сейчас в законе уже предусмотрена возможность воссоздания объектов культурного наследия, но только тех, которые уже стоят на охране. Предлагаемым законопроектом предложено дополнить закон положением о возможности воссоздания утраченных элементов и порядке проведения таких работ, конструктивно не связанных с памятником или ансамблем и не включенных в перечень выявленных объектов.

Еще один инструмент, предлагаемый в законопроекте: сейчас в зоне ОКН предусмотрены меры по регенерации среды вокруг памятников, но само понятие не прописано. В документе предложено это прописать.

"Предложенные меры будут способствовать восстановлению облика ансамблей и их вовлечению в хозоборот", - подчеркнул Шолохов.

Он также рассказал, что предлагается разрешить строительство линейных объектов и сетей, не нарушающих состояние памятника.

"В частности, изменения позволят при условии сохранения среды прокладывать в границах памятников коммуникации", - пояснил депутат.

Он заверил, что документ будет доработан ко второму чтению с учетом замечаний депутатов.

Ранее президент Владимир Путин поручил обеспечить разработку, утвердить и реализовать программу сохранения объектов культурного наследия народов России на период до 2045 года. В рамках этого поручения к 2030 году при участии "ДОМ.РФ" необходимо привести в удовлетворительное состояние не менее тысячи ОКН.

Госдума Александр Шолохов ДОМ.РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генпрокурор сообщил о проверке работы МЧС России и его территориальных органов

Из Курского приграничья эвакуировали уже 508 человек

Из Курского приграничья эвакуировали уже 508 человек
Военная операция на Украине

Путин заявил, что войска РФ завершают разгром противника в Курской области

"Почта России" обсуждает с Минцифры продление программы ремонта сельских отделений

Проект об исполнении решения о призыве в армию в течение года прошел I чтение

Проект об исполнении решения о призыве в армию в течение года прошел I чтение

Путин не давал команду возобновить удары по энергетическим объектам Украины

Песков заявил, что Путин и Трамп доверяют друг другу

Песков заявил, что Путин и Трамп доверяют друг другу
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили, что ВСУ ночью атаковали энергообъект на Кубани, обеспечивающий перевалку нефти в КТК

На Кубани площадь пожара на нефтебазе увеличилась до 1700 кв. м

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2214 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне52 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6046 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });