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В России могут ввести единую льготную ставку на все проекты восстановления памятников

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - "ДОМ.РФ" вместе с Минфином прорабатывает возможность распространения единой льготной ставки на все проекты восстановления объектов культурного наследия (ОКН), сообщила пресс-служба компании.

""ДОМ.РФ "работает над механизмами для привлечения инвесторов при работе с объектами культурного наследия для их реставрации и современного приспособления. (...) Для кредитования объектов культурного наследия, которые не относятся к пилотным, ставка сейчас достигает 17%, то есть фактически становится заградительным условием для инвесторов. Для решения этого вопроса прорабатываем с Минфином России распространение единой льготной ставки на все проекты восстановления ОКН", - рассказал заместитель гендиректора "ДОМ.РФ" Алексей Ниденс.

Ожидается, что единая льготная ставка не будет превышать 10%. Это поможет привлечь больше инвесторов к ОКН.

Также вместе с Нижегородской областью "ДОМ.РФ" работает над созданием возможности совмещения федеральной программы с региональной мерой субсидирования ставки по кредитам инвесторам в ОКН.

Президент Владимир Путин поручил обеспечить разработку, утвердить и реализовать программу сохранения объектов культурного наследия народов России на период до 2045 года. В рамках этого поручения к 2030 году при участии "ДОМ.РФ" необходимо привести в удовлетворительное состояние не менее 1 тысячи памятников.

Программу льготного кредитования инвесторов запустили в середине декабря 2024 года. Кредит может быть выдан на разработку проектной документации, восстановление и приспособление объекта к современному использованию. Срок реализации проекта не должен превышать 8,5 лет.

При текущих значениях ключевой ставки Банка России для инвесторов действует льготная ставка 7% для 24 пилотных ОКН в восьми регионах: Забайкальский край, Нижегородская, Новгородская, Рязанская, Самарская, Смоленская, Тверская и Ярославская области, а для всех остальных ОКН - 17%. В дальнейшем, по мере изменения ключевой ставки, льготная ставка снизится до 4%.

Минфин Нижегородская область ДОМ.РФ Алексей Ниденс
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