Поставщики услуг ЖКХ не израсходовали более 7 млрд руб., собранных с населения

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Необоснованное повышение тарифов на услуги ЖКХ является одним из факторов недовольства россиян, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

"Не всегда обеспечивается сбалансированность тарифных решений. Проверки показали, что более 7 млрд руб. собраны поставщиками услуг с населения, но не израсходованы на установленные цели", - сказал он на заседании коллегии в среду.

Краснов призвал прокуроров с привлечением специалистов проверять законность действий государственных регуляторов, реализацию инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, а также соблюдение запрета на майнинг в регионах с энергодефицитом.

"На решение проблем коммунального комплекса направлены мероприятия нацпроекта "Инфраструктура для жизни" с колоссальным финансированием (4,5 трлн руб.). Это требует от прокуроров во взаимодействии с контролирующими органами не допустить их произвольного расходования", - подчеркнул генпрокурор.