Глава Минстроя рассказал о проблемах предприятий в отрасли ЖКХ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказал вице-премьеру Александру Новаку о ситуации в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, сообщает телеграм-канал правительства. Новак провел заседание подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.

Министр назвал проблемы предприятий этих отраслей - это неполная собираемость платежей, потери в сетях, износ инфраструктуры, нехватка источников инвестиций.

Файзуллин предложил меры, которые помогут предприятиям ЖКХ стабильно работать в условиях жесткой денежно-кредитной политики. Он также обратил внимание на необходимое обслуживание кредитных обязательств по нынешней ключевой ставке.

Новак поручил федеральным органам исполнительной власти проработать предложения Минстроя. Ведомству же поручили представить в Минэкономразвития, Минфин и правительство расчеты, с учетом применения индексации тарифов на услуги ЖКХ, тепло- и водоснабжение по фактическому размеру инфляции.

В конце 2024 года комитет Госдумы по экономической политике рисках превышения прогнозного уровня инфляции.

"Опережающий рост индексации тарифов для населения был учтен в прогнозе: рост цен на услуги организаций ЖКХ в 2025 году опережает рост цен на услуги в целом на 6,2 п. п., в 2026 и 2027 годах - на 1,5 и 0,8 п. п. соответственно. Однако столь заметный рост тарифов может оказать давление на инфляцию, которое не удастся компенсировать более низким ростом цен на другие услуги", - говорится в заключении.