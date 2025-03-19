Белоусов сообщил об эффективном применении ракет "Калибр" с подлодок в ходе СВО

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны России Андрей Белоусов заявил об эффективном применении в ходе специальной военной операции крылатых ракет "Калибр" с борта подводных лодок.

"В ходе специальной военной операции с дизель-электрических подводных лодок эффективно применяются крылатые ракеты "Калибр", совершенствуется система базирования", - сказал Белоусов, которого цитирует в среду Минобороны.

"Также глава российского военного ведомства отметил, что подводные силы планомерно развиваются, на вооружение поступают новейшие ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта "Борей-А", многоцелевые атомные подводные лодки проекта "Ясень-М" с гиперзвуковыми ракетными комплексами "Циркон"", - говорится в сообщении.

Белоусов поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником, который отмечается в Вооружённых силах РФ 19 марта.

"19 марта в Вооружённых силах отмечается День моряка-подводника. Эта профессия сопряжена с длительным боевым дежурством и постоянным риском для жизни. Она по праву считается одной из самых трудных, ответственных и почетных", - сказал Белоусов.



