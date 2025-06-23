Военные РФ привлекли корабли с "Калибрами" и "Цирконами" к учениям на Балтике

Дальность действия ракетных комплексов позволяет контролировать любую точку Балтийского моря, отметили в Минобороны

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в ходе учений на Балтике отработали отражение удара по объектам на территории Калининградской области, задействовали корабли с управляемым ракетным оружием.

"Согласно плану учения, войска и силы отработали задачи по отражению удара противника по критически важным гражданским и военным объектам РФ на территории Калининградской области с применением современных комплексов ПВО-ПРО", - заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Для уничтожения корабельной группировки условного противника с побережья Калининградской области и Финского залива были задействованы береговые ракетные комплексы, которые выполнили электронные пуски ракет", - заявили в ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили, что привлекались береговые ракетные комплексы "Бал", "Бастион", авиация.

Там отметили, что малые ракетные корабли "Наро-Фоминск", "Зеленый Дол" и "Серпухов" Балтийского флота, являющиеся носителями крылатых ракет "Калибр", выполнили электронные ракетные пуски в акватории Балтийского моря.

"Ранее фрегат "Адмирал флота Касатонов" Северного флота, вооруженный гиперзвуковыми ракетами "Циркон", действовавший в акватории Балтийского моря, также выполнил электронные ракетные пуски по надводным и береговым объектам условного противника", - сообщили в Минобороны РФ.

"Проведенные мероприятия показали, что дальность действия ракетных комплексов, стоящих на вооружении ВМФ, позволяет осуществлять контроль за корабельными группировками условного противника в любой точке Балтийского моря", - отметили в Минобороны РФ.