Минтруд предложил сократить до 31 профессии перечень для упрощенного получения ВНЖ в РФ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Минтруд России разработал проект приказа, утверждающий перечень профессий, которые позволяют квалифицированным иностранным работникам получать в упрощенном порядке вид на жительство (ВНЖ) в РФ, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Соответствующий документ размещен в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

"В перечень вошли только инженерные и рабочие специальности узкой направленности, а также профессии аналитиков и инженеров в отдельных сферах науки. По сравнению с предыдущим перечнем, дававшим право на упрощенное получение гражданства, список профессий сокращен с 203 до 31 наименования", - сказано в сообщении пресс-службы Минтруда.

Отмечается, что перечень составлен на основе прогноза кадровой потребности, а в его разработке участвовали заинтересованные министерства, крупные госкорпорации и компании, а также Агентство стратегических инициатив.

"Государственная политика в сфере занятости основана на безусловном приоритете наших граждан. Именно для российских граждан спроектированы все меры поддержки занятости, подготовки специалистов. Преференции в части получения вида на жительство – мера точечная, адресная. Они предоставляются именно высококвалифицированным специалистам с редкими компетенциями, востребованными у конкретных работодателей", - цитируется в сообщении замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин.

В связи с этим перед тем, как сформировать перечень, был проведен комплексный анализ потребностей экономики в рамках подготовки кадрового прогноза, опрос компаний из различных отраслей, сказал он. "В результате была сформирована актуальная картина потребностей в компетенциях, которые нужны на производствах. И воспользоваться возможностью оформления вида на жительство в упрощенном порядке смогут только те, кто фактически работают по этой профессии на территории РФ", - отметил замминистра.

Так, среди инженерных профессий в перечень включены специальности инженеров-конструкторов, технологов, электроников, инженеров-химиков, специалистов по новым материалам и ремонту оборудования, а рабочие специальности представлены слесарями, сварщиками, трубопроводчиками, электромонтажниками, операторами оборудования, занятыми в судостроении, авиа- и машиностроении. В области науки в перечень включены профессии аналитика больших данных в сферах астрофизики и генетики и квантового инженера-программиста, говорится в сообщении.

"Чтобы воспользоваться правом на получение ВНЖ в упрощенном порядке в 2025 году иностранным специалистам с подходящей профессией необходимо соответствовать ряду критериев, в том числе иметь стаж работы по профессии из перечня не менее одного года непрерывно на дату подачи заявления и соблюдать все требования российского законодательства", - отмечает пресс-служба Минтруда.

Как напоминает пресс-служба, до 2023 года иностранцы, имевшие востребованные на российском рынке труда профессии, имели право получить гражданство в упрощенном порядке в соответствии с нормой, введенной в закон "О гражданстве РФ" в 2016 году. Вопросы получения гражданства отнесены к компетенции МВД, а составления перечня профессий – к компетенции Минтруда России.

По данным МВД, на которые ссылается Минтруд, с 2017 по 2023 год правом на прием в гражданство в упрощенном порядке по профессиональному признаку воспользовались менее 1% от общего числа лиц, получивших гражданство РФ.

В апреле 2023 года эта норма закона была отменена, а в декабре 2024 года по инициативе МВД России были приняты поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", которые наделяют иностранцев и лиц без гражданства, имеющих востребованную профессию, правом получить в упрощенном порядке ВНЖ, напоминает министерство.