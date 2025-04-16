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Минтруд России сократил список профессий для упрощенного получения ВНЖ до 29

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Минтруд утвердил перечень из 29 профессий, которые позволяют квалифицированным иностранным работникам получать в упрощенном порядке вид на жительство в России. Приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации.

В перечень, в частности, вошли специальности аналитика больших данных (в сферах промышленности, астрофизики, генетики), инженеров по внедрению новых технологий, горюче-смазочным материалам, по полимерным композиционным материалам, по ремонту и сварке, инженеров-конструкторов, инженеров-программистов и проектировщиков. Среди рабочих специальностей - оператор по нанесению просветляющих и защитных покрытий, прессовщик, сварщики и слесари, занятые в отраслях судостроения, машиностроения и авиастроения.

В проекте приказа Минтруда, размещенном для общественного обсуждения в середине марта, в перечне была указана 31 профессия. Тогда в пресс-службе министерства отметили, что "в перечень вошли только инженерные и рабочие специальности узкой направленности, а также профессии аналитиков и инженеров в отдельных сферах науки". В ведомстве обратили внимание, что ранее в перечне, дававшем право на упрощенное получение гражданства, список профессий содержал 203 наименования.

"Чтобы воспользоваться правом на получение ВНЖ в упрощенном порядке в 2025 году иностранным специалистам с подходящей профессией необходимо соответствовать ряду критериев, в том числе иметь стаж работы по профессии из перечня не менее одного года непрерывно на дату подачи заявления и соблюдать все требования российского законодательства", - отмечалось в сообщении.

Как напомнили тогда в министерстве, до 2023 года иностранцы, имевшие востребованные на российском рынке труда профессии, имели право получить гражданство в упрощенном порядке в соответствии с нормой, введенной в закон "О гражданстве России" в 2016 году. Вопросы получения гражданства отнесены к компетенции МВД, а составления перечня профессий - к компетенции Минтруда.

По данным МВД, с 2017 по 2023 год правом на прием в гражданство в упрощенном порядке по профессиональному признаку воспользовались менее 1% от общего числа лиц, получивших гражданство России. В апреле 2023 года эта норма закона была отменена, а в декабре 2024 года по инициативе МВД России были приняты поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан в России", которые наделяют иностранцев и лиц без гражданства, имеющих востребованную профессию, правом получить в упрощенном порядке ВНЖ.

МВД Минтруда
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