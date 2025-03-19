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Дополнительные силы привлечены к тушению пожара на нефтебазе в Краснодарском крае

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Более 400 специалистов и 150 единиц техники задействованы в тушении пожара на нефтебазе в Краснодарском крае после атаки БПЛА минувшей ночью, сообщает оперштаб региона.

"Для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе нарастили группировку. К ликвидации возгорания привлекли 406 человек и 157 единиц техники. Специалисты продолжают бороться с огнем на площади 4 тыс. 250 кв. м, тушат один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара", - говорится в сообщении.

В ночь на среду в результате атаки украинских беспилотников произошел пожар на нефтебазе в станице Кавказской. Площадь возгорания изначально составляла 20 кв. м. По данным на 18:00 по Москве площадь пожара составляла 4,25 тыс. кв. м, к борьбе с огнем были привлечены 357 человек и 140 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

В течение ночи произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. Горение происходит внутри обвалования вокруг резервуара. Пожару присвоен 4 ранг сложности. Количество задействованной в тушении техники увеличивается.

В Минобороны РФ в среду заявили, что подвергнувшийся атаке объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

"Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США", - говорилось в сообщении ведомства.

Минобороны РФ Кавказ Краснодарский край
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