Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае выросла до 4,25 тыс. кв. м

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Власти Краснодарского края сообщили об увеличении площади пожара на нефтебазе в Краснодарском крае, атакованной минувшей ночью БПЛА.

"Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе по состоянию на 18.00 составляет 4250 кв. м. Специалисты продолжают тушить три объекта на территории - один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара", - говорится в сообщении оперативного штаба региона.

Отмечается, что дополнительно увеличена группировка, привлеченная для ликвидации возгорания. В настоящее время задействовано 357 человек и 140 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

Как сообщалось, минувшей ночью в результате атаки украинских беспилотников в станице Кавказской произошел пожар на нефтебазе. Площадь возгорания изначально составляла 20 кв. м, в тушении были задействованы 179 человек, 54 единицы техники.

В течение ночи произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. Горение происходит внутри обвалования вокруг резервуара. Пожару присвоен 4 ранг сложности. Количество задействованной в тушении техники увеличивается.

В министерстве обороны РФ в среду заявили, что объект, который был атакован, обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

"Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США", - говорилось в сообщении ведомства.