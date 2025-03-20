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Шойгу заявил, что у Киева есть трудности на пути к мирному урегулированию

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что у Киева есть ряд сложностей для переговоров по урегулированию украинского конфликта.

"На Украине присутствует сразу несколько трудностей: конституция, которая запрещает какие-либо территориальные изменения, запрет на переговоры с Россией, и неясность с кем говорить - вопрос легитимности Зеленского", - сказал Шойгу журналистам.

Ранее стало известно, что Зеленский попросил у Трампа дополнительные поставки ЗРК Patriot.

Зеленский Сергей Шойгу Киев
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