Шойгу заявил, что у Киева есть трудности на пути к мирному урегулированию

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что у Киева есть ряд сложностей для переговоров по урегулированию украинского конфликта.

"На Украине присутствует сразу несколько трудностей: конституция, которая запрещает какие-либо территориальные изменения, запрет на переговоры с Россией, и неясность с кем говорить - вопрос легитимности Зеленского", - сказал Шойгу журналистам.

Ранее стало известно, что Зеленский попросил у Трампа дополнительные поставки ЗРК Patriot.