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Зеленский попросил у Трампа дополнительные поставки ЗРК Patriot

Зеленский попросил у Трампа дополнительные поставки ЗРК Patriot
Установки Patriot в Польше, прикрывающие логистическую цепочку поставок на Украину
Фото: picture alliance / Contributor via Getty Images

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом обратился с просьбой о новых поставках систем ПВО, сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Зеленский попросил у американской стороны дополнительные системы ПВО (...), особенно зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, и президент Трамп согласился посмотреть, что из этого доступно в Европе", - сказала Левитт.

В Белом доме отметили, что в разговоре Зеленский поблагодарил Трампа за предоставленные противотанковые переносные комплексы Javelin и усилия американского лидера по установлению мира на Украине.

Левитт добавила, что лидеры договорились о более тесном обмене информацией между военными ведомствами двух стран.

США Украина Дональд Трамп Владимир Зеленский
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