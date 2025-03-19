Зеленский попросил у Трампа дополнительные поставки ЗРК Patriot

Установки Patriot в Польше, прикрывающие логистическую цепочку поставок на Украину Фото: picture alliance / Contributor via Getty Images

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом обратился с просьбой о новых поставках систем ПВО, сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Зеленский попросил у американской стороны дополнительные системы ПВО (...), особенно зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, и президент Трамп согласился посмотреть, что из этого доступно в Европе", - сказала Левитт.

В Белом доме отметили, что в разговоре Зеленский поблагодарил Трампа за предоставленные противотанковые переносные комплексы Javelin и усилия американского лидера по установлению мира на Украине.

Левитт добавила, что лидеры договорились о более тесном обмене информацией между военными ведомствами двух стран.