Аэропорт Самары задержал 14 рейсов из-за ограничений

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Аэропорт Самары задерживает семь рейсов на прилет и семь на вылет из-за введенных утром ограничений, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

По данным онлайн-табло аэропорта, на вылет задержаны рейсы в Душанбе, Минск, Екатеринбург, Калининград, Сургут, Петербург и Москву. Информация о задержанных рейсах на прилет на онлайн-табло не приводится.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов утром вводили ограничения для аэропортов Самары ("Курумоч", находится под управлением УК "Аэропорты регионов") и Саратова ("Гагарин").