Аэропорты Самары и Саратова приостановили работу

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Временные ограничения введены в аэропортах Самары и Саратова, сообщили в Росавиации в четверг.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах Самара (Курумоч) и Саратов (Гагарин)", - написал в своем телеграм-канале представитель агентства Артем Кореняко.

В ночь на четверг город Энгельс Саратовской области атаковали беспилотники. Глава региона Роман Бусаргин сообщил, что повреждены городская больница, два детских сада и школа. Есть пострадавшая.