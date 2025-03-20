Володин заявил, что МОК должен обладать независимостью

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В день выборов нового президента Международного олимпийского комитета спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в Telegram о необходимости обеспечить независимость этого органа.

"Надо, чтобы Международный олимпийский комитет был независимый", - считает он.

"(Действующий глава МОК Томас) Бах уходит, полностью дискредитировав Олимпийское движение. Его отставка должна была случиться сразу же после позорной Олимпиады в Париже", - считает председатель Госдумы.

Ранее 20 марта на пленарном заседании палаты Володин отметил, что "руководство Международного олимпийского комитета запятнало себя, учитывая его коррумпированность, а также заинтересованность в продвижении ряда нетрадиционных ценностей, которые мы критикуем".

"Все привело к тому, что доверие к нему снизилось до минимума. Надо было давно подать в отставку. Как только стали допускать до соревнований бывших мужчин, переделанных в женщин, и тому подобное. И то, что произошло в Париже, вообще не поддается никакой критике", - сказал он.

Володин также считает, что "надо защищать принципы, свою страну и не пытаться понравиться, чтобы нас куда-то допустили".

"Не надо нам участвовать там, где есть двойные стандарты, нет спорта, правил, основополагающих ценностей и духа той Олимпиады", - добавил он.