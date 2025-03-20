В Греции изберут президента МОК

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В рамках 144-й сессии Международного олимпийского комитета в Греции более 100 членов организации выберут на тайном голосовании президента МОК.

Выборы десятого президента МОК пройдут за закрытыми дверями, как ожидается, они начнутся в 16:00 по местному времени (17:00 мск). На пост претендуют семь человек.

Главой МОК станет кандидат, получивший абсолютное большинство голосов. Если же никто не наберет нужное количество голосов в первом туре, голосование продолжится, при этом после каждого последующего тура кандидат с наименьшим количеством голосов будет выбывать из соревнования.

Имя нового президента объявят в прямом эфире после финального тура голосования.

Позже в четверг состоится пресс-конференция избранного президента МОК.

Президент МОК избирается на восемь лет. Затем он имеет право переизбраться на последующие четыре года.

Новый глава МОК вступит в должность 24 июня 2025 года.

В декабре 2024 года МОК опубликовал программы кандидатов, которые поборются за пост президента организации. А в январе 2025 года кандидаты представили за закрытыми дверями в штаб-квартире комитета в швейцарской Лозанне свои программы перед членами комитета, которым предстоит выбрать нового главу организации.

Кандидатами стали принц Иордании, брат действующего короля Фейсал аль-Хусейн, являющийся членом исполкома МОК; президент World Athletics Себастьян Коу; двукратная олимпийская чемпионка по плаванию и министр по делам молодежи, спорта, искусства и отдыха Зимбабве Кирсти Ковентри, ранее возглавлявшая комиссию спортсменов МОК; президент Международной федерации лыжного спорта Йохан Элиаш; президент Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян; вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший и президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ.

В августе 2024 года действующий глава МОК Томас Бах заявил, что не планирует переизбираться на пост президента организации. Бах возглавляет МОК с 2013 года. В 2021 году он избрался на новый четырехлетний срок.

144-ая сессия МОК проходит в Греции с 19 по 31 марта 2025 года.