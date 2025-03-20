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Дума приняла закон о порядке перевода железнодорожных путей в необщее пользование

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла во втором и третьем чтении закон, устанавливающий возможность перевода железнодорожных путей общего пользования в категорию железнодорожных путей необщего пользования по решению правительства РФ или уполномоченного органа.

Документ (№832608-7) внесло в парламент правительство.

Как уточняется в пояснительной записке, сейчас в российском законодательстве нет механизма, который позволял бы владельцу железнодорожной инфраструктуры изменить статус пути общего пользования. Единственным решением было его закрытие и последующее открытие как пути необщего пользования после прохождения всех согласований и принятия нового пути в эксплуатацию. Принятый закон вводит альтернативный механизм: железнодорожный путь может быть переведен в категорию необщего пользования без закрытия, если он одновременно удовлетворяет четырем требованиям.

Первый критерий – путь не используется для выполнения операций для приема и отправления поездов, пропуска поездов, обработки грузов и багажа, обслуживания пассажиров, выполнения сортировочных и маневровых работ. Второй критерий – путь не соединяет железнодорожные станции, открытые для операций с поездами, грузами и пассажирами. Третий – к пути не примыкают другие железнодорожные пути необщего пользования, находящиеся в постоянной эксплуатации и имеющие действующие договоры на оказание услуг. Четвертый – путь используется исключительно для нужд владельца инфраструктуры или определенных пользователей по договорам.

"Железнодорожный путь общего пользования может быть переведен из этой категории в категорию железнодорожного пути необщего пользования правительством РФ или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти на основании обращения владельца инфраструктуры, которому принадлежит такой железнодорожный путь общего пользования", - говорится в принятом законе. Порядок перевода железнодорожных путей в необщее пользование устанавливается правительством РФ.

В документе также уточняется понятие железнодорожных путей необщего пользования – к ним относятся как подъездные пути, так и обособленные железнодорожные линии протяженностью более 100 км.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

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