Сенаторы одобрили закон о порядке перевода железнодорожных путей в необщее пользование

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, который введет возможность перевода железнодорожных путей общего пользования в категорию железнодорожных путей необщего пользования по решению правительства или уполномоченного органа.

Как говорится в пояснительной записке к документу, сейчас в российском законодательстве нет механизма, который позволял бы владельцу железнодорожной инфраструктуры изменить статус пути общего пользования. Единственным решением было его закрытие и последующее открытие как пути необщего пользования после прохождения всех согласований и принятия нового пути в эксплуатацию.

Одобренный закон вводит альтернативный механизм: железнодорожный путь может быть переведен в категорию необщего пользования без закрытия, если он одновременно удовлетворяет четырем требованиям. Первый критерий - путь не используется для выполнения операций для приема и отправления поездов, пропуска поездов, обработки грузов и багажа, обслуживания пассажиров, выполнения сортировочных и маневровых работ. Второй критерий - путь не соединяет железнодорожные станции, открытые для операций с поездами, грузами и пассажирами. Третий - к пути не примыкают другие железнодорожные пути необщего пользования, находящиеся в постоянной эксплуатации и имеющие действующие договоры на оказание услуг. Четвертый - путь используется исключительно для нужд владельца инфраструктуры или определенных пользователей по договорам.

Согласно закону, железнодорожный путь общего пользования может быть переведен из этой категории в категорию железнодорожного пути необщего пользования правительством или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти на основании обращения владельца инфраструктуры, которому принадлежит такой железнодорожный путь общего пользования.

Порядок перевода железнодорожных путей в необщее пользование устанавливает правительство.

В документе также уточняется понятие железнодорожных путей необщего пользования - к ним относятся как подъездные пути, так и обособленные железнодорожные линии протяженностью более 100 км.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.