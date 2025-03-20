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Комитет Думы поддержал законопроект о кредитных каникулах для МСП и самозанятых

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал депутатский законопроект, который позволяет субъектам МСП, а также самозанятым требовать от банков предоставления кредитных каникул сроком до шести месяцев раз в пять лет, независимо от их финансового положения.

Отзыв комитета на законопроект (N684400-8) размещен в четверг в электронной базе данных парламента.

Законопроект, внесенный группой депутатов и сенаторов, позволяет субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятым обращаться к кредиторам с требованием о предоставлении кредитных каникул без привязки к ухудшению финансового положения.

Правительство РФ получит право устанавливать максимальные суммы кредитов, на которые распространяется этот механизм. На переходный период, т. е. до установления предельного размера правительством, лимиты составят: для микропредприятий - 60 млн руб., для малых предприятий - 400 млн руб., для средних предприятий - 1 млрд руб., для самозанятых - 10 млн руб.

Также законопроект устанавливает, что решение о предоставлении кредитных каникул не может быть принято в отношении кредитов с несколькими заемщиками или кредиторами (например, синдицированные займы); займов, выданных в рамках госпрограмм, через государственные или некоммерческие МФО, а также МФО - субъекты МСП; кредитов, полученных банками, страховыми компаниями, инвестиционными и пенсионными фондами, ломбардными организациями, участниками игорного бизнеса.

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект, но указал на то, что необходимость кредитных каникул для самозанятых требует обоснования, так как их расходы сложно отделить от личных.

"Комитет считает, что включение самозанятых в число лиц, имеющих право на получение кредитных каникул, требует дополнительного обоснования, поскольку одной из особенностей ведения самозанятыми предпринимательской деятельности является крайне затруднительное, если не невозможное, отделение их расходов в рамках предпринимательской деятельности от их расходов в качестве ведения домохозяйства. Учитывая, что законопроектом проектируется возможность получения кредитных каникул без привязки к ухудшению финансового состояния, комитет усматривает повышенный риск использования самозанятыми механизма кредитных каникул в личных, а не предпринимательских целях", - говорится в отзыве.

Комитет также предложил пересмотреть запрет на каникулы для субъектов МСП, получающих кредиты по государственным программам поддержки.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 25 марта.

Госдума
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