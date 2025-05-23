Правительство согласовало новую программу поддержки МСП при выходе на рынок капитала

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Правительство перезапускает программу поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), которые хотят выйти на фондовый рынок, сместив фокус на долевое финансирование.

Предыдущая программа поддержки малого и среднего бинзеса действовала в 2019-2024 годах в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Согласно презентации, представленной замминистра экономического развития Татьяной Илюшниковой на конференции "Новые возможности привлечения финансирования субъектами МСП и МТК на рынке капитала", суммарный объем поддержанных привлечений за время ее действия составил 26,1 млрд рублей. Всего было проведено 12 отборов и поддержано 48 эмитентов; просубсидированы 81 выпуск облигаций и 2 выпуска акций.

В рамках новой программы было решено отказаться от субсидирования купона по облигациям, установить запрет на участие компаний, входящих в группы с выручкой свыше 2 млрд рублей, исключить из перечня поддерживаемых отраслей строительство и торговлю, отметила Илюшникова.

Компании, в частности, смогут частично компенсировать затраты при размещении акций на бирже: до 15 млн рублей для субъектов МСП из приоритетных отраслей. При этом для получения субсидий будут действовать условия: минимальный объем привлеченного финансирования должен составлять 150 млн рублей, free-float - 10%. Также можно будет компенсировать затраты, понесенные в процессе размещения облигаций: до 3 млн рублей за одно размещение.

"В ближайшее время запускаем эту программу. Средства в рамках бюджетного цикла на ближайшие три года у нас предусмотрены. Есть понимание и со стороны руководителей, и со стороны Минфина, что эту программу до 2030 года мы будем реализовывать. На текущий момент мы предполагаем поддержать порядка 30 размещений в 2025 году, ставим план по 40 размещениям в 2026 году, 50 размещений в 2027 году. Суммарный объем привлеченного компаниями финансирования может составить порядка 50 млрд рублей", - рассказала Илюшникова.

Первый отбор получателей субсидий запланирован на июнь-июль.