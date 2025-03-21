Минздрав должен к 2030 году на 15% снизить показатель временной нетрудоспособности

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Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Показатель временной нетрудоспособности в России рассчитывают снизить на 15% к 2030 году, сообщил на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора глава Минздрава Михаил Мурашко.

"В новом национальном проекте появляется еще один показатель, который мы с вами будем выполнять совместно - это снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности у работающих лиц. Снижение этого показателя должно составлять к 2030 году 15%", - сказал он.

По его данным, причинами временной нетрудоспособности работающего населения более чем в 70% случаев являются инфекционные заболевания.

"Поэтому продолжительность больничного листа и снижение количества больничных листов - это одна из задач, которую нам надо решать совместно теми мерами, которые нам доступны", - отметил он.

Мурашко добавил, что необходимо расширять систему мониторинга, ориентируясь на расследование случаев заболеваемости и локализации очагов, чтобы сделать этот показатель управляемым, а также проводить вакцинопрофилактику среди населения.