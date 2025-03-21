Поиск

Минздрав должен к 2030 году на 15% снизить показатель временной нетрудоспособности

Минздрав должен к 2030 году на 15% снизить показатель временной нетрудоспособности
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Показатель временной нетрудоспособности в России рассчитывают снизить на 15% к 2030 году, сообщил на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора глава Минздрава Михаил Мурашко.

"В новом национальном проекте появляется еще один показатель, который мы с вами будем выполнять совместно - это снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности у работающих лиц. Снижение этого показателя должно составлять к 2030 году 15%", - сказал он.

По его данным, причинами временной нетрудоспособности работающего населения более чем в 70% случаев являются инфекционные заболевания.

"Поэтому продолжительность больничного листа и снижение количества больничных листов - это одна из задач, которую нам надо решать совместно теми мерами, которые нам доступны", - отметил он.

Мурашко добавил, что необходимо расширять систему мониторинга, ориентируясь на расследование случаев заболеваемости и локализации очагов, чтобы сделать этот показатель управляемым, а также проводить вакцинопрофилактику среди населения.

Михаил Мурашко Роспотребнадзор Минздрав
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле подтвердили продолжение действия приказа не бомбить энергообъекты Украины

СКР завел дело о теракте из-за подрыва газораспределительной станции "Суджа"

Роспотребнадзор сообщил о завозе в РФ более 10 опасных заболеваний в 2024 году

Роспотребнадзор сообщил о завозе в РФ более 10 опасных заболеваний в 2024 году

Карасин анонсировал повестку консультаций с США в Эр-Рияде

Две крупные нарколаборатории ликвидированы в Смоленской и Владимирской областях

СКР признал 43 тысячи жителей Курской области потерпевшими из-за вторжения ВСУ

На Кубани у горящей нефтебазы в воздухе выявили превышение ПДК бензола

Эстония с 31 марта перестанет признавать российские небиометрические загранпаспорта

Российские военные нейтрализовали за ночь 43 беспилотника ВСУ

На горящей нефтебазе в Краснодарском крае произошел взрыв, есть пострадавшие

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе369 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне55 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6050 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2222 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });