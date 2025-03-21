Мурашко сообщил о снижении смертности от ВИЧ в России за пять лет на 19%

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В России за последние пять лет показатели смертности населения от ВИЧ-инфекции снизились почти на 20%, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Мы получили по ВИЧ-инфекции снижение смертности за последние пять лет на 19%. Хороший показатель", - сказал Мурашко в пятницу на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора.

По его словам, охват антиретровирусной терапией в России составляет 90,5%.

Помимо этого, по словам Мурашко, отмечается снижение показателей смертности от туберкулеза, оно составило более 34%.