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СКР завел дело о теракте из-за подрыва газораспределительной станции "Суджа"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Военные следователи возбудили дело о теракте в связи с подрывом газораспределительной станции "Суджа" украинскими военными, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала Петренко.

Следствием установлено, что 20 марта военнослужащие Украины "произвели целенаправленный подрыв газораспределительной станции "Суджа"".

В результате, по оценке СК, станция получила "значительные повреждения".

"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению", - заявила Петренко.

Газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа" находится в Курской области близ границы с Украиной рядом с городом Суджа.

СКР Светлана Петренко Суджа Курская область Украина
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