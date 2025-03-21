В Минобороны РФ заявили, что ВСУ специально подорвали газоизмерительную станцию "Суджа"

Подразделения ВСУ использовали ее в качестве одного из логистических пунктов

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Украинская сторона в ночь на пятницу преднамеренно осуществила подрыв газоизмерительной станции "Суджа", с 7 августа ВСУ использовали объект как логистический пункт, заявили в Минобороны РФ.

"Ночью 21 марта 2025 года около 00:20 киевским режимом преднамеренно осуществлен подрыв расположенной в нескольких сотнях метров от государственной границы со стороны Курской области газоизмерительной станции "Суджа", - говорится в сообщении военного ведомства.

"Данный объект энергетической инфраструктуры, через который ранее осуществлялась прокачка более 40 млн кубометров газа в сутки европейским странам-потребителям, с 7 августа 2024 года до настоящего времени находился под контролем ВСУ", - отметили в Минобороны РФ.

Подразделения ВСУ в течение всего периода времени использовали данный объект в качестве одного из своих "безопасных" логистических пунктов, заявили российские военные.

Подрыв газоизмерительной станции - намеренная провокация наряду с ударами с целью сорвать мирные инициативы США, сообщили в Минобороны РФ.

"Таким образом, осуществленный отступающими с территории Курской области подразделениями ВСУ подрыв важного российского энергетического объекта, является намеренной провокацией киевского режима, которую следует рассматривать в общем ряду недавних ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации в целях дискредитации мирных инициатив президента США", - заявили в российском оборонном ведомстве.