Поиск

В Минобороны РФ заявили, что ВСУ специально подорвали газоизмерительную станцию "Суджа"

Подразделения ВСУ использовали ее в качестве одного из логистических пунктов

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Украинская сторона в ночь на пятницу преднамеренно осуществила подрыв газоизмерительной станции "Суджа", с 7 августа ВСУ использовали объект как логистический пункт, заявили в Минобороны РФ.

"Ночью 21 марта 2025 года около 00:20 киевским режимом преднамеренно осуществлен подрыв расположенной в нескольких сотнях метров от государственной границы со стороны Курской области газоизмерительной станции "Суджа", - говорится в сообщении военного ведомства.

"Данный объект энергетической инфраструктуры, через который ранее осуществлялась прокачка более 40 млн кубометров газа в сутки европейским странам-потребителям, с 7 августа 2024 года до настоящего времени находился под контролем ВСУ", - отметили в Минобороны РФ.

Подразделения ВСУ в течение всего периода времени использовали данный объект в качестве одного из своих "безопасных" логистических пунктов, заявили российские военные.

Подрыв газоизмерительной станции - намеренная провокация наряду с ударами с целью сорвать мирные инициативы США, сообщили в Минобороны РФ.

"Таким образом, осуществленный отступающими с территории Курской области подразделениями ВСУ подрыв важного российского энергетического объекта, является намеренной провокацией киевского режима, которую следует рассматривать в общем ряду недавних ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации в целях дискредитации мирных инициатив президента США", - заявили в российском оборонном ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Суджа Минобороны Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

S7 передумала отменять рейсы Братск-Москва в мае

В Марий Эл произошел крупный пожар на складе

В Госдуму внесен законопроект о новых основаниях для признания иноагентом

В Госдуму внесен законопроект о новых основаниях для признания иноагентом

ЦБ ждет дезинфляционного влияния возможного спада геополитической напряженности

Путину доложено о письме арестованного бывшего командующего 58-й армии Попова

В Кремле подтвердили продолжение действия приказа не бомбить энергообъекты Украины

СКР завел дело о теракте из-за подрыва газораспределительной станции "Суджа"

Роспотребнадзор сообщил о завозе в РФ более 10 опасных заболеваний в 2024 году

Роспотребнадзор сообщил о завозе в РФ более 10 опасных заболеваний в 2024 году

Минздрав должен к 2030 году на 15% снизить показатель временной нетрудоспособности

Минздрав должен к 2030 году на 15% снизить показатель временной нетрудоспособности

Карасин анонсировал повестку консультаций с США в Эр-Рияде

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6052 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне56 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ34 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2222 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });