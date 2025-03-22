РКН заявил о массированной DDoS-атаке на провайдера Lovit

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Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Провайдер домашнего интернета Lovit подвергся массированной DDoS-атаке, которая продолжается до сих пор.

Частично работа его сервисов начала восстанавливаться со вчерашнего вечера, говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора (РКН).

По данным РКН, специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора помогают отражать кибератаку с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам.

Мощность атаки на пике составляла до 65 Гбит/с, скорость - до 6.33 млн пакетов в секунду, уточняет ведомство.

Оператор связи восстанавливает работу сервисов. Частично доступ в интернет жители начали получать с 22 часов 21 марта, отмечается в сообщении.

По данным СМИ, провайдер Lovit работает в домах, построенных компанией ПИК.

С вечера пятницы пользователи в основном из Москвы и Ленинградской области стали жаловаться на проблемы в работе у оператора домашнего интернета Lovit. В своих соцсетях провайдер заявил о том, что на него совершена DDoS-атака.