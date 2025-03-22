Поиск

РКН заявил о массированной DDoS-атаке на провайдера Lovit

РКН заявил о массированной DDoS-атаке на провайдера Lovit
Фото: Getty Images

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Провайдер домашнего интернета Lovit подвергся массированной DDoS-атаке, которая продолжается до сих пор.

Частично работа его сервисов начала восстанавливаться со вчерашнего вечера, говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора (РКН).

По данным РКН, специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора помогают отражать кибератаку с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам.

Мощность атаки на пике составляла до 65 Гбит/с, скорость - до 6.33 млн пакетов в секунду, уточняет ведомство.

Оператор связи восстанавливает работу сервисов. Частично доступ в интернет жители начали получать с 22 часов 21 марта, отмечается в сообщении.

По данным СМИ, провайдер Lovit работает в домах, построенных компанией ПИК.

С вечера пятницы пользователи в основном из Москвы и Ленинградской области стали жаловаться на проблемы в работе у оператора домашнего интернета Lovit. В своих соцсетях провайдер заявил о том, что на него совершена DDoS-атака.

РКН Роскомнадзор Lovit ПИК Москва Ленинградская область DDoS-атака
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Нападение на Crocus City Hall

Мемориал в память о жертвах теракта открыли в Crocus

В МИД РФ предостерегли Украину от ударов по российским энергетическим объектам

Прощание с Ларисой Голубкиной пройдет в театре Российской Армии

Режим ЧС введен в зоне поврежденного дроном дома в Ростове-на-Дону

Умершие знаменитости

Умерла актриса Лариса Голубкина

Умерла актриса Лариса Голубкина

В Бурятии вахтовик умер от сальмонеллеза

В Бурятии вахтовик умер от сальмонеллеза

Последствия паводка сохраняются в 12 регионах страны

Нападение на Crocus City Hall

В СКР заявили, что теракт в Crocus спланировали иностранные спецслужбы

В СКР заявили, что теракт в Crocus спланировали иностранные спецслужбы

На Кубани из-за пожара на нефтебазе загрязнен воздух в четырех жилых зонах

Военная операция на Украине

За ночь дежурными средствами ПВО было перехвачено 47 украинских дронов

Хроники событий
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6064 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });