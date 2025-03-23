РКН сообщил, что некоторые сервисы Lovit могут быть недоступны из-за DDoS-атаки

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Снижение скорости передачи данных и недоступность некоторых ресурсов у провайдера домашнего интернета Lovit может сохраняться, так как начавшаяся в пятницу DDoS-атака на него не прекратилась, говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора (РКН).

"Провайдер восстановил доступ в интернет, но из-за продолжающейся DDoS-атаки возможны снижение скорости передачи данных и недоступность некоторых ресурсов в Сети", - говорится в сообщении.

С вечера 21 марта пользователи в основном из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области стали жаловаться на отсутствие интернета у провайдера Lovit. В своих сетях компания на следующий день сообщила, что подверглась DDoS-атаке.

В свою очередь пресс-служба РКН сообщила в субботу, что "провайдер Lovit подвергся массированной DDoS-атаке, которая началась в 09:58 21 марта и по состоянию на 12:45 22 марта все еще продолжается". Мощность атаки на пике составляла до 65 Гбит/с, скорость - до 6.33 млн пакетов в секунду, уточняет ведомство.

По информации РКН, специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора помогают отражать кибератаку с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам. "Частично доступ в интернет жители начали получать с 22 часов 21 марта", - говорилось в сообщении.

По данным СМИ, провайдер Lovit работает в домах, построенных компанией ПИК.